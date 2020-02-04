حقيقة بيع جزء من الخطوط الجوية التونسية لقطر

نفت تونس، اليوم الثلاثاء، ما تداول بشأن اعتزام بيع أسهم من شركة الطيران الحكومية لصالح الخطوط الجوية القطرية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بعد تداول أنباء عن وجود مفاوضات لبيع 30% من أسهم الخطوط الجوية التونسية لصالح الخطوط القطرية.

ونقل المتحدث باسم الاتحاد غسان القصيبي فحوى الاتصال، الذي أكد خلاله الرئيس التونسي أنه ”يعارض بيع الشركة أو جزء منها“.

وأوضح القصيبي، عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“، أن ”سعيّد أكد للطبوبي دعمه موقف الاتحاد الرافض لبيع المؤسسات العامة“، مشددًا على أنه ”ضد بيع أية شركة محلية، وفي مقدمتها الخطوط التونسية“.

وتواجه الخطوط التونسية أزمات مالية وانتقادات؛ جراء تدني خدماتها، ما دفع إلى التفكير في بيع جزء منها لتحسين مستوى الخدمات.

لكن اتحاد الشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس، أكد مرارًا وقوفه في وجه أي محاولة لخصخصة الشركات العامة.

وطالب الاتحاد الحكومة بإدخال إصلاحات جوهرية على المؤسسات العامة التي تشكو صعوبات مالية وهيكلية، ومن بينها الخطوط الجوية التونسية وشركات النقل الحديدي والنقل البري وشركة التبغ والوقود وشركة الكهرباء والغاز وغيرها من الشركات الكبرى.