الرئيس الجزائري يوجه حكومته لضبط نشاط الصحف الإلكترونية

قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، البدء في ”ضبط وتسوية الأوضاع القانونية للصحف الإلكترونية في الجزائر”، بعد أعوام من نشاطها غير القانوني.

وقال التلفزيون الرسمي الجزائري، يوم الثلاثاء، إن عبدالمجيد تبون أمر رئيس حكومته عبدالعزيز جراد، بالإسراع في تسوية الأوضاع القانونية للصحف النشطة بالميدان.

وأكد التلفزيون الحكومي أن ”هذه الوسائل الإعلامية ستعامل كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية“.

وشدد المصدر الرسمي على أن ”هذه الوسائل الإعلامية، ستستفيد من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة“.

واشتكى ناشرو الصحافة الإلكترونية مرارا من مضايقات السلطات ومنعها صحفيي المواقع الإخبارية، من نقل الأنشطة الرسمية مثل الصحف الورقية.

وسيتولى وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر، موافاة الحكومة بالوضعية الشاملة للمشهد الإعلامي، وبينها سن تشريعات جديدة؛ لضبط الممارسة الإعلامية الإلكترونية.

وغداة تنصيبه رئيسا للبلاد بعد انتخابات ديسمبر الماضي، اعترف الرئيس عبدالمجيد تبون بأن قطاع الإعلام يشهد ”فوضى في ظل غياب التشريعات، والنصوص القانونية“.

ويطالب الصحفيون بالحفاظ على الحريات، وإقرار خطوات الإصلاح بالارتكاز على استقلالية الإعلام وحريته، وكذلك تعهد تبون ”بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن“.