إقالة مفاجئة لمدير الجمارك الجزائرية

فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، بإنهاء مهام المدير العام للجمارك محمد وارث، دون توضيحات من القصر الرئاسي.

واكتفت وكالة الأنباء الرسمية ببث برقية مقتضبة، جاء فيها أن تبون قرر توقيف المسؤول المعزول خلال دورة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وجاءت الإقالة بعد أيام فقط، من تهديدات أطلقها محمد وارث ضد من وصفهم بـ“عصابات تضخيم الفواتبر“، وفيها تعهد بمواجهة اللوبيات التي ترغب في الإطاحة به من منصبه.

ولم يُتم وارث عامًا بقيادة جهاز الجمارك الجزائرية، إذ جرى تعيينه بعد أيام من تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وذلك في أبريل/نيسان الماضي، حين عيّن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مجموعة من المسؤولين الجدد.