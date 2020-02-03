تونس.. فشل اجتماع الفخفاخ والأحزاب ينذر بسيناريو حلّ البرلمان

انتهى مساء الاثنين، الاجتماع المنعقد بين رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ ورؤساء الأحزاب المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة دون التوقيع على الوثيقة التعاقدية، ما ينذر بعودة المشاورات إلى المربّع الأوّل، ويدفع بسيناريو حلّ البرلمان على الواجهة في تونس.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف إلياس فخفاخ في بيان صادر عنه في ساعة متأخّرة من يوم الاثنين، أنّ الأحزاب المجتمعة اتفقت بعد أربع ساعات من المشاورات، على ”التعاطي بشكل إيجابي مع الوثيقة التعاقدية وقدمت بعض الاقتراحات الإضافية واتفقت على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في أقرب وقت والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية“.

و“الوثيقة التعاقدية“ هي وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، وتنص على عدة محاور تشمل: مكافحة الفساد، والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية، وإرساء الحكم المحلّي.

من جانبها، أفادت مصادر سياسية بارزة لموقع ”إرم نيوز“، بأن الفخفاخ تشبث خلال الاجتماع بعدم تغيير منهجيته في اختيار تركيبة الحزام السياسي القائم على الأحزاب التي أعلنت عن تأييدها لرئيس البلاد، قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مشيرة إلى أن الفخفاخ هدّد بأنه لن يُغير موقفه .

بدورها، أفادت صحيفة ”الشارع المغاربي“، أنّ الاجتماع سادته نقاشات حادة أبدت خلالها حركة النهضة الإسلامية، تمسّكها بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، تضم قلب تونس ، وهو ما ساندها فيه حزب ”تحيا تونس“ و“البديل التونسي“ و“آفاق تونس ،في مقابل تمسّك الفخفاخ برفض تشريك ”قلب تونس“.

ويبدو أن الاجتماع شهد موقفا مفاجئا من التيار الديمقراطي وممثله محمد عبو الذي قد يكون دعا الفخفاخ لـ“الاعداد لسيناريو ب“ ولاحتمال انسحاب أي حزب مشارك في الجلسات التشاورية ، في إشارة إلى أن الأمر غير محسوم في علاقة بالأحزاب مع تطور مسار المشاورات، حسب المصادر ذاتها.

ووفق المصادر، فإن عبو قد يكون دعا الفخفاخ إلى النظر في كل الاحتمالات بما فيها إمكانية حلّ البرلمان.

وبالتزامن مع ذلك، شهد الاجتماع موجة مقاطعة من قبل عدد من الأحزاب الكبرى، على غرار حزب قلب تونس وحزب الدستوري الحر وحزب مشروع تونس، بينما رفضت حركة ”النهضة“ التوقيع على الوثيقة التعاقدية، ما زاد من حالة الإرباك التي طبعت المشاورات ووضع حكومة الفخفاخ أمام سيناريو الفشل.

وجددت الحركة تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية والذي قالت إنه أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة أن توقيع حركة النهضة سيكون تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية.

وقالت المصادر المتابعة لسير الاجتماع لـ ”إرم نيوز“ إنّ موقف الحركة قد يدفع بتأجيل التوقيع على الوثيقة إلى حين التوصل إلى حلّ وإقناع رئيس الحكومة المكلف بتشريك حزب ”قلب تونس“ وإقناع حزب ”مشروع تونس“ بالمشاركة في بقية المشاورات من أجل توفير أكبر حزام سياسي ممكن للحكومة القادمة، معتبرة أنّ رفض ”النهضة“ التوقيع على الوثيقة سيعقّد مسار مشاورات التشكيل وقد يعيد شبح الإخفاق مجددا ليخيم على حكومة الفخفاخ بعد فشل مرور حكومة الحبيب الجملي من قبله.

وأضافت المصادر أنّ الأمر لا يقف عند موقف حركة ”النهضة“ حيث إن ائتلاف الكرامة يرفض بدوره التوقيع على الوثيقة قبل إبعاد حزب ”تحيا تونس“ من المشاورات، مشيرة أيضا إلى احتمال رفض البديل التونسي وآفاق تونس التوقيع على الوثيقة، خصوصا بعد انسحاب حزب ”مشروع تونس“ الذي يشاركها نفس الكتلة البرلمانية (كتلة الإصلاح الوطني).

وكان رئيس حزب ”مشروع تونس“، محسن مرزوق أكد في وقت سابق اليوم أن حزبه لن يشارك في المشاورات التي يقودها الفخفاخ بسبب ”ارتباكه“ في مسار هذه المفاوضات.