الجيش الليبي ينشر مقطع فيديو لضابط تركي يقود عمليات ”المرتزقة“ في طرابلس

نشر الناطق باسم قائد الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مقطع فيديو لضابط مخابرات تركي وهو يشرح لما قال إنهم مرتزقة سوريون، كيفية عمليات التفخيخ.

ويسمع في الفيديو صوت لشخص يتحدث اللهجة السورية وهو يشرح باستفاضة لشخص يدعوه أحمد، كيف يلصق مغناطيسا بسيارة لإصابة الهدف المراد تفجيره.

متحدث الجيش الليبي يبث مشاهد يقول إنها لضابط المخابرات التركي "العقيد غازي" والذي يعد آمر العمليات التركية في #طرابلس، أثناء شرحه باللغة العربية كيفية "التفخيخ" لعناصر سورية#إرم_نيوز #ليبيا #تركيا #أردوغان @rterdogan_ar pic.twitter.com/xWR9JFGyjv — إرم نيوز (@EremNews) February 3, 2020

ويدعى الضابط التركي العقيد غازي، وتحدث المسماري في وقت سابق الإثنين خلال مؤتمر صحفي أن العقيد غازي يجيد الحديث بالعربية، غير أنه لا يستطيع الكتابة بها، وأنه قائد عمليات المرتزقة في طرابلس.

وذكر المسماري في حديثه عن ضباط أتراك ومرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف المليشيات التابعة للوفاق، أن العقيد غازي مساعد لضابط تركي آخر يدعى ”أبو الفرقا“ الذي وصفه بأنه يعتبر الحاكم العسكري التركي في طرابلس، ويطلق عليه ”سليماني تركيا“، لكنه نظرا لدواع عسكرية يتحفظ على اسمه الحقيقي.