تصريحات السويحلي تكشف خلافات مؤيدي حكومة الوفاق الليبية

فتح عضو المجلس الأعلى للدولة (برلمان طرابلس) الليبي عبد الرحمن السويحلي النار على حزب العدالة والبناء ”الذراع السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا“ وعلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ”الإخواني“ خالد المشري.

ويتمتع السويحلي بنفوذ قوي في مدينة مصراتة التي ينتمي إليها.

وقال السويحلي، الذي شغل في السابق رئاسة المجلس الأعلى، في لقاء مع قناة فبراير الفضائية بث مساء السبت، إن حزب العدالة والبناء منذ اليوم الأول لوجودي في المؤتمر الوطني، كانوا يطعنونني في الظهر، وهم من يسعون للحصول على المكاسب، وعددهم داخل المؤتمر كان لا يتجاوز 17 عضوا، ويقدمون نفسهم على أنهم المعتدلون، وكانوا يعتقدون أن اتفاق الصخيرات سيوفر لهم الفرصة لتحقيق مشروعهم، الذي فشلوا في تحقيقه عن طريق جيش القبائل“.

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وذكر أن الإخوان أيدوا ترشيحه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة ”لأنه لم يكن هناك خيار سوى عبد الرحمن السويحلي، وكانوا بحاجة لي لمواجهة كافة التحديات والمناورات ضد المجلس، ولكن في أول انتخابات بعد عام 2016، رشحوا عبد السلامة غويلة عنهم وفاز بـ 26 صوتا، وفشلوا في ذلك، ثم شكلوا كتلة بعد ذلك بالمخالفة للنظام الداخلي، وادعوا الأكاذيب عليّ داخل مجلس الدولة، والآن خالد المشري يصدر العديد من البيانات والمواقف من دون علم المجلس أو موافقته، ورغم ذلك أرى صمتا كبيرا من الأعضاء“.

وبين أنه بعد انتخاب خالد المشري رئيسا ”خرجت من المجلس، وعلمت حجم التدليس والكذب، الذي أحيك من أجل إخراجي من المجلس، فالانتخابات لم تكن نزيهة على الإطلاق، فهم لا يعرفون الديمقراطية، سوى كونها وسيلة للوصول إلى الكرسي، وطردوا الجهاز الأمني الذي كان متواجدا بالمجلس، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الذين يعملون معي، وخالد المشري شخصيا طرد مساعدي الخاص، ورفض عمله كموظف في المجلس، مع أنني عندما جئت للمجلس لم أطرد موظفا“.

وبرر حديثه الآن عن هذه الأحداث بأنه ”لم يعد هناك مجال للتحمل، وقد طلبت عقد جلسة إلا أنهم قالوا إنني سأفتح الموضوع وسيخسر مجلس الدولة وسيقول كلاما كثيرا، وهذا ما وصلني من المجموعة التي أرسلها خالد المشري، فقلت ما دمت لم أتحصل على حقي في الدفاع عن نفسي بهذه الطريقة فلا أستطيع الحضور، وهذا سبب رئيس ووجيه، فأنا مستعد إن عقدت جلسه للمجلس غدا أن أحضرها لأقول ما يجب أن يُقال وسأستمع للآخرين ويستمعون إليّ ليرد كل منا على الآخر ويفند الحقائق”.

وكشف عن مؤامرة لتشويه ذمته المالية، حينما وجهت اتهامات خطيرة له في شهر أيار/مايو 2018 ، بأنه تحصل هو وعائلته على أموال صُرفت عليه في تونس، وجاءت هذه الاتهامات من أحد الأجهزة الرقابية في ليبيا، وعندما بدأ التحقيق بدأوا يتهربون ويماطلون في الإجابة عن الأسئلة.

وأضاف أنه في 13 آذار /مارس 2019 تراجعت هذه الجهة الرقابية واعتذرت بأنه كان هناك خطأ في الأسماء والمقصود هو عبدالله السويحلي وليس عبدالرحمن السويحلي.

وأوضح أن ”خالد المشري أخفى هذا الرد عن أعضاء المجلس ولم ينشره إلا بعد أن سُرب ونشرته أنا عن طريق بعض الأعضاء، ”فهل هناك أكثر من ذلك؟ وهل هناك من يصمت على مثل هذا الكلام الذي سكتُ عنه؟“.

وتساءل السويحلي: “كيف سيصدق الليبيون أيا من تقارير هذه الأجهزة الرقابية عندما تتولى مسؤولية الرقابة وتنشر تقاريرها، فمن ما زال يصدقها عندما تتواطأ في الاتهامات بهذا الشكل؟”.

وتابع : “أنا لم أعادِ حزب العدالة والبناء وكل هؤلاء، لكنهم هم من شنوا الحرب واستكثروا على عبدالرحمن السويحلي أن يكون عضوا في لجنة الحوار السياسي المكونة من 13 اسما، رغم أن 8 من أعضاء اللجنة التاسعة التي رُشحت فيها صوتوا لي، ولم يصوت للطرف الآخر الذي يؤيده حزب العدالة والبناء إلا 3 أشخاص فقط”.

وأضاف: ”قمت بترشيح نفسي لأنه مورست علي ضغوط شديدة من قيادات سياسية واجتماعية ووطنية في مصراتة وخارجها لكي أعود ويكون لي دور في أي حوار سياسي قادم“.

وقال: جن جنون خالد المشري، وفقد أعصابه وبدأ في العمل الدؤوب عن طريق عقد الاجتماعات والجلسات لحرماني من حقي في الترشح بطريقة غير قانونية، وهذا أكد لي بشكل قاطع أن هؤلاء الناس هم المسؤولون عن إقصاء الآخرين وليس العكس، فهم يتهمون الآخرين بمحاولة إقصائهم لكن هؤلاء استكثروا عضوا من 13، لأنهم يعلمون أن وجود عبدالرحمن السويحلي وسط الـ13 سيخيب مساعيهم ويخرب برنامجهم، وسيقضي على أي فرصة لهم في أن يستعملوا مجلس الدولة.

وبين أن الإخوان تحايلوا لإسقاطه من رئاسة المجلس، مشيرا إلى أن هناك الآن إجراءات قضائية في هذا الاتجاه وبإذن الله سيتحقق العدل.

وقال: أنا الآن أعتقد أن حزب العدالة والبناء يجب أن يعود إلى حجمه الطبيعي أو يُعاد لأنه تمادى والآن يحاول أن يهيمن، والناس تخشى أن تتكلم لخوفهم من الاتهامات أو أن يضروا شخصيا.

وأضاف السويحلي: “أما بالنسبة لشق الصف السياسي، فهو موجود من يوم أن وُلد هذا الحزب في بلادنا، فكنا نخفي ذلك، لكننا لا نستطيع أن نستمر في دفع هذا الثمن الباهظ لهذا الحزب الذي لا يسعى إلا إلى أن يكون مهيمنا ومسيطرا ولابد أن يُكشف عن تغلغله في مؤسسات الدولة ومفاصلها، ومن يقول إن عبدالرحمن السويحلي يبالغ ويكذب فليباشر التحقيق، وستكون مفاجأة لكم بحجم الأشخاص المنتمين للحزب الموجودين في مفاصل الدولة”.