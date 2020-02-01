ليبيا.. مقتل قيادي بارز من ميليشيات مصراتة

قتل قيادي بارز من ميليشيات مصراتة الليبية، إثر خلاف نشب مع مسلحين قيل إنهم ”مرتزقة سوريون“ في العاصمة طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام محلية ونشطاء محسوبون على مصراتة وطرابلس، أن منصور الكسكاس، آمر سرية المدفعية في قوات مصراتة، لقي مصرعه برصاص ”مرتزقة سوريين“ عندما نشب خلاف بينهما، في محور صلاح الدين.

وتداول مغردون على موقع ”تويتر“ رواية تشير إلى أن الكسكاس طلب من المرتزقة عدم التصوير في محاور القتال حتى لا تنتشر صورهم وتؤثر على الرأي العام الليبي والدولي، ما لبث أن تحول النقاش الحاد إلى اشتباك.

لكن وسائل إعلام محلية أخرى، قالت إن ”الكسكاس“ قتل خلال عملية نوعية للجيش الليبي بمحور الكريمية في طرابلس.

والكسكاس، واحد من أبرز القيادات المعروفة لدى قوات مصراتة، ويشتهر في الأوساط الليبية بتصريحات مثيرة للجدل.

المليشياوي المدعو منصور الكسكاس قتل في إشتباك في محور صلاح الدين اليوم بين مجموعته وبين مجموعة سورية مرتزقة بسبب خلاف على التصوير داخل المحاور. ربي يقوي خلافاتهم ✌ pic.twitter.com/9T66XxBUVn — رحـــــاب العبيــــدي❤???????? (@rehabja81) February 1, 2020