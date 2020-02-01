الجيش الليبي يعثر على مقبرة جماعية لـ“ميليشيات الوفاق“ في طرابلس

عثر الجيش الليبي على مقبرة جماعية، أثناء تمشيط أحد المواقع في العاصمة طرابلس، التي كانت تتمركز فيه ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وقال الضابط في الجيش صلاح الجالي، إن قوة تابعة للقيادة العامة عثرت أثناء تمشيطها لمزرعة قرب طريق المطار، على مقبرة جماعية لمقاتلين أغلبهم من الجنسيات الأجنبية يقاتلون في صفوف الميليشيات.

وأشار في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن منطقة المقبرة، كانت تحت سيطرة ميليشيات ”301“ قبل أن يطردها الجيش، منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضح الجالي أن الجثث دفنت بطريقة منافية للعادات والتقاليد الإسلامية، حيث وضعت فوق بعضها دون أي احترام وتكريم للموتى.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، عثرت قوات الجيش الليبي على 18 جثة متحللة بمحور العزيزية، تعود لعناصر من المرتزقة الأفارقة، الذين يتبعون لميليشيات أسامة الجويلي.