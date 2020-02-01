غسان سلامة يلتقي خليفة حفتر في بنغازي

وصل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة بنغازي، اليوم السبت، في زيارة التقى خلالها القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفق بيان مقتضب على حساب المكتب الإعلامي للجيش الليبي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”التقى المشير خليفة حفتر بالمبعوث الأممي غسان سلامة بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، بمنطقة الرجمة بمدينة الأبيار جنوب بنغازي”.

ولم يشر حساب المكتب الإعلامي للجيش الليبي إلى أي تفاصيل بخصوص الاجتماع أو ما تم تناوله خلال اللقاء بين حفتر وسلامة.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أشار في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، بأن الجيش الليبي لم يؤكد بعد مشاركته في مؤتمر جنيف، وأنه سيقوم بزيارة إلى شرق ليبيا؛ لمقابلة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.