تونس.. حزام سياسي من 10 أحزاب يدعم حكومة الفخفاخ

قال إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف في تونس، اليوم الجمعة، إن 10 أحزاب تمثل حوالي ثلثي البرلمان، ستشكل الحزام السياسي لحكومته المرتقبة، لافتا إلى أن هذه الأحزاب ستوقع، غدا السبت، على ”الوثيقة التعاقدية“، التي تمثل أساس برنامج الحكومة.

وأشار الفخفاخ، خلال ندوة صحفية، لعرض حصيلة مشاورات تشكيل الحكومة، إلى أن المشاورات شملت حتى الآن 10 أحزاب تمثل مختلف العائلات الفكرية، أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة دون شروط، معتبرا أن ”غايته ليس تشكيل الحكومة بل وضع مشروع لبناء تونس“.

والأحزاب، التي تضم أكثر من 160 نائبا، هي: حركة النهضة، حركة الشعب، التيار الديمقراطي، ائتلاف الكرامة، حزب تحيا تونس، مشروع تونس، آفاق تونس، نداء تونس، والاتحاد الشعبي الجمهوري.

وأضاف الفخفاخ، أنه سيتم توقيع الوثيقة التعاقدية، غدا السبت، في اجتماع يضم مختلف الأحزاب المشاركة، مؤكدا أنه سيتم العمل على رؤية استراتيجية للبلاد على مدى 20 سنة قادمة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشاورات تنطلق الأسبوع القادم، وهي مرحلة تشكيل الحكومة وفق هذه الوثيقة، معتبرا أن هناك رغبة في العمل المشترك وتشكيل حكومة كفاءات قوية ممثلة لكل المشارب السياسية.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن 4 محاور، هي: الدعائم العامة للحكومة وآليات المرحلة وآليات العمل وهيكلة الحكومة، معتبرا أن أهم نقطة هي المبادئ والأسس والأولويات التي لا يختلف حولها أحد، وفق قوله.