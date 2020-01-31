غراتسيانو: الحرب في ليبيا تقترب من أوروبا ويجب تفعيل عملية ”صوفيا“

حذر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال الإيطالي، كلاوديو غراتسيانو، من أن الحرب في ليبيا تقترب من أوروبا، مما يشكل تهديدًا لبلدانها.

وحث غراتسيانو، في تصريحات لقناة SkyTg 24، على إعادة تفعيل مهمة البحرية الأوروبية (صوفيا) المخولة بتطبيق الحظر الدولي لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وقال: ”إذا لم نذهب إلى الأماكن التي توجد فيها أزمات لحل هذه الأزمات، وبقينا ننتظر وصولها سنجد أنفسنا في حالة حرب، ومن تجربتي خلال الأربعين سنة الماضية، لم تكن الحرب أبدًا قريبة جدًا من أوروبا كما هي اليوم“.

واعتبر أنه حتى لو كانت أوروبا وإيطاليا بشكل خاص، محقة في الإصرار على حل غير عسكري، فمن الخطأ الاعتقاد بأن كل شيء يمكن حله بالدبلوماسية والسياسة فقط.

وأكد ضرورة إعادة إطلاق عملية ”صوفيا“، وهي المهمة التي وضعت جانبًا بالكامل تقريبًا في السنوات الأخيرة، قائلاً: ”عملية صوفيا مقيدة حاليًا بأعالي البحر الأبيض المتوسط، لكنها يجب أن تمتد إلى المياه الإقليمية الليبية، وتمارس الحظر والسيطرة على المجال الجوي، أوروبا لديها الفرصة لتصبح مستعدة في الوقت المناسب وليس بعد فوات الأوان“.

يشار إلى أن قرار إعادة تفعيل بعثة البحرية الأوروبية (صوفيا) قرار سياسي يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 28.

وأنشأ الاتحاد الأوروبي البعثة البحرية في أيار/ مايو 2015، إبان أزمة اللاجئين من خلال نشر سفن بحرية من عدد من الدول الأوروبية في عرض البحر المتوسط تضمنت مهمتها تدريب خفر السواحل الليبية، إضافة إلى منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وعلقت مهمة البعثة البحرية الأوروبية، في أيلول/ سبتمبر 2019 الماضي، في ظل انتقادات الحكومة الإيطالية السابقة وتقليص مشاركتها، وانسحاب دول في مقدمتها ألمانيا، ليقتصر عملها بشكل أساسي على المراقبة الجوية ودعم خفر السواحل الليبية.