محللون: مقترح النهضة لتعديل قانون الانتخابات في تونس ”مشبوه“ (فيديو إرم)

تقدمت حركة النهضة الإسلامية، بمقترح لتعديل قانون الانتخابات، يمنع الأحزاب التي تتحصل على أقل من 5% من الأصوات من التمويل الحكومي ومن الحصول على مقاعد في البرلمان.

واعتبر محللون سياسيون، في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن توقيت تقديم تعديل قانون الانتخابات ”مشبوه“، ويُمهد إلى إمكانية إعادة الانتخابات التشريعية في تونس، وضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان المقبل.

ويؤكد مراقبون، أن دفع النهضة بمقترح تعديل قانون الانتخابات، يعتبر مناورة سياسية جديدة تريد من خلالها حركة النهضة الإسلامية، الضغط على رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لقبول شروطها بخصوص التركيبة الحكومية القادمة، ومحاولة إقصاء بعض الأحزاب والكتل البرلمانية.

مقترح النهضة يعيد إحياء الخلافات السابقة حول تعديل قانون الانتخابات، فالمقترحات التي سبقت مبادرة حركة النهضة الإسلامية، أحدثت جدلا واسعا لدى الرأي العام التونسي والطبقة السياسية، وكانت محل انتقادات واسعة في البرلمان، وهو ما يدفع للتساؤل حول مصير هذه المبادرة وإمكانية تمريرها داخل مجلس نواب الشعب في فترة يغلب عليها الصراع والتوتر السياسي.