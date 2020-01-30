 تونس.. البرلمان يستجوب الحكومة عن موقفها من التدخل التركي في ليبيا – إرم نيوز‬‎

تونس.. البرلمان يستجوب الحكومة عن موقفها من التدخل التركي في ليبيا

تونس.. البرلمان يستجوب الحكومة عن موقفها من التدخل التركي في ليبيا

المصدر: يحيى مروان- إرم نيوز 

يعقد البرلمان التونسي، الإثنين المقبل، جلسة مساءلة لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية؛ لمناقشة الموقف التونسي من التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع عماد الخميري، أن التطورات الأخيرة في ليبيا دفعت إلى دعوة الوزراء لحضور جلسة مساءلة.

وأضاف الخميري، في تصريح إعلامي، أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان قررت عقد جلسة؛ لمعرفة الموقف الرسمي التونسي مما يحدث في ليبيا.

وأثار إعلان تركيا نشر قوات لها في ليبيا، جدلا واسعا في تونس المجاورة؛ لاعتبارات الأمن القومي للبلد المجاور.

ووجهت انتقادات متصاعدة لتونس؛ بسبب ما اعتبر ”صمتا رسميا ”، تجاه الموقف التركي.

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