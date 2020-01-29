الجيش الليبي يعلن رصد ”مرتزقة سوريين وأتراك“ على حدود تونس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، أن وحداته رصدت مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك على الحدود التونسية.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ”الميليشيات في مصراتة وطرابلس تدعم صفوفها بإرهابيين من سوريا ودعم مباشر من تركيا“.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي، أن ”تركيا تقوم بتمكين عناصر داعش والقاعدة من التواجد على الساحل الليبي وربما سينتقل جزء منهم إلى أوروبا“، مشيرا إلى أن ”عناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوز 3 آلاف عنصر، وأن الجيش الليبي رصد وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية“.

وبين أن ”المرتزقة السوريين تستغل المدارس في مدينة طرابلس كمقرات وتمركزات لها ومن هذه المدارس تنتهك هذه العناصر قرار الهدنة في أكثر من محور“/ حسب قوله.

وذكر المسماري أن ”تركيا أصبحت ملاذا لعناصر وقيادات إرهابية منهم خالد نوات من قادة المقاتلة وكذلك بشير الفقي من قيادات القاعدة وخالد العماري من القاعدة أيضا، والقيادي سالم جابر من تنظيم أنصار الشريعة، بالإضافة إلى أشرف بن إسماعيل ممول للجماعات الإرهابية“.

وأوضح أن ”بقية الأسماء سيتم نشرها عبر صفحة الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي“.