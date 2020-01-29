إطلاق سراح سامي الفهري

أطلق القضاء التونسي، سراح مالك قناة الحوار التونسي الإعلامي سامي الفهري، بعد أكثر من شهر على إيداعه السجن.

وأكد عبد العزيز الصيد محامي الفهري، أن محكمة التعقيب قرّرت اليوم، نقض قرار دائرة الاتهام وإطلاق سراح موكله.

وكانت النيابة العامة في تونس، قد احالت الفهري ديسمبر الماضي، إلى التحقيق من جديد، بتهمة غسيل الأموال واستغلال شركة مصادرة.

وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة ”كاكتوس برود“.

واتهم سامي الفهري في 2012 بـ“التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية“ من خلال (شركة كاكتوس) التي كان يمتلكها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الفهري شريكا لبلحسن الطرابلسي الهارب من العدالة، وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51%) تحت إدارة متصرف قضائي.