وكالة الأناضول: حفتر يستعين بـ“مرتزقة سوريين“

نقلت وكالة الأناضول التركية عن أحد قادة الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق في ليبيا، اتهامه للجيش الليبي بالاستعانة بـ“مرتزقة سوريين موالين لنظام بشار الأسد“.

وزعم القيادي في قوات مصراتة (التي تقاتل الجيش الليبي) سليم قشوط، أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نقل مؤخرا ”مرتزقة سوريين عبر أكثر من 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا“.

وأشارت الوكالة إلى أنها أجرت حوارا عبر الهاتف مع القيادي الميداني بقوات مصراتة في جنوب العاصمة طرابلس، قال فيه إن قوات الجيش الليبي ”تعاني عجزا في العدد والعتاد بعدما تم استنزافها طيلة تسعة أشهر من القتال جنوبي طرابلس“.

ونفى قشوط انسحاب قوات مصراتة من طرابلس، عقب عملية نوعية للجيش الليبي على منطقة أبو قرين (115 كلم جنوب شرق مصراتة).

وبينما أعلن الجيش الليبي عن خطة عسكرية لمهاجمة مدينتي الزاوية ومصراتة (معقل الميليشيات)، قال القيادي في قوات مصراتة إنهم يصدون الهجوم من خلال ”23 ألف مقاتل وآلاف الآليات العسكرية“.

وبعدما أعلنت تركيا أنها ستنشر قوات في ليبيا لدعم قوات الوفاق، اعترف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ”ضمنيا“، بوجود مقاتلين سوريين ومرتزقة يقاتلون إلى جانب قواته في طرابلس.

وخلال الفترة الماضية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عمليات نقل ”مرتزقة سوريين“ من تركيا إلى ليبيا.