بعد أن استولى عليها.. الجيش الليبي يعرض مدرعة تركية في شوارع بنغازي(صور)

عرض الجيش الليبي عربة مدرعة تركية من طراز ”كيربي“، بعد أن استولى عليها خلال معارك في محاور طرابلس، حيث تجولت المدرعة في شوارع بنغازي وسط احتفالية من سكان المدينة.

وكانت تركيا قد دعمت قوات الوفاق بهذه العربة في معاركها ضد الجيش الليبي.

وتم عرض المدرعة في عدة شوارع بمدينة بنغازي مثل شارع جمال عبدالناصر وساحة تيبستي وميدان الكيش، وهي مدرعة وضد الألغام، وأطلق عليها الليبيون تندرًا اسم ”لميس“.

وقال النقيب في الجيش الليبي خالد الجهاني إن هذه المدرعة التي تم عرضها على المواطنين في بنغازي هي ضمن مجموعة تفوق الأربعين مدرعة تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الجيش في أكثر من محور من محاور المعارك في طرابلس.

وذكر الجهاني لـ ”إرم نيوز“ أن عرض هذه العربة بمثابة رسالة من الجيش أولًا للنظام التركي بأننا على استعداد للتصدي لكل ما يرسله من عناصر وآليات، وثانيًا لشعبنا الليبي بأننا نسيطر على الوضع، وستكون النتائج دائمًا مرضية، ولن نتخلى عن حماية الوطن بأي شكل.

وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإن الخبراء العسكريين الأتراك أرجعوا الفشل الذي صاحب المدرعة كيربي في ليبيا إلى أن المدرعات المباعة إلى ليبيا تحمل حماية تدريعية عالية، وتصنف المدرعة كيربي على أنها من النوع الثقيل، ولكن الغرض من إنتاجها هو نقل الجنود من مكان إلى آخر بأمان، ولا تحتاج إلى أن تكون ثقيلة أو مرنة في المناورات.

أما عن سبب فشلها في الاشتباكات التي تشهدها ليبيا، فأرجع الخبراء الأتراك ذلك إلى أن عناصر قوات الوفاق يفتقرون للخبرة اللازمة للتعامل مع تلك المدرعة، لأن أغلبهم ليسوا جنودًا محترفين، وإنما عناصر مرتزقة، ونظرتهم للمدرعة التي يؤتمنون عليها بقيمة 200-300 ألف دولار مختلفة عن نظرتنا إليها.

وبين الخبراء بأن عناصر الوفاق يتركون المدرعات ويفرون من أجل إنقاذ أرواحهم أو عدم الدخول في المخاطر.