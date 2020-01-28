تونس.. تعيين نادية عكاشة مديرة لديوان الرئيس قيس سعيد

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعيين نادية عكاشة، رئيسة لديوان الرئيس قيس سعيد، خلفًا لطارق بالطيب، وذلك في خطوة اعتبرت بداية لتغييرات واسعة في مؤسسة الرئاسة.

ونادية عكاشة، التي كانت تتولّى منصب مستشارة قانونية للرئيس التونسي، قبل تكليفها بإدارة الديوان الرئاسي، هي أستاذة في القانون العام، وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ”المنار“ بالعاصمة التونسية، كما أنها باحثة في معهد ”ماكس بلانك“ للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ، وهي مهتمة بالقانون الدستوري، والعدالة الدستورية، والقانون الدستوري الدولي.

وجاء تعيين نادية عكاشة، تأكيدًا لأنباء متداولة في الآونة الأخيرة أفادت بإنهاء مهام طارق بالطيب، الذي ترجح أنباء إمكانية توليه منصب سفير تونس في إيران.

كما ذكر مصدر حكومي لـ“إرم نيوز“، أن الإقالة تأتي على خلفية ”التذبذب في الأداء الاتصالي الذي رافق عملية الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المكلف، والتسريبات المتضاربة التي صدرت عن قصر قرطاج الرئاسي“.

وأضاف أن“هناك إقالات أخرى منتظرة في القصر الرئاسي قد تشمل المستشارة المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر التي كثر الجدل حولها أيضًا، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى تونس والتصريحات المتضاربة بشأن موقف تونس من إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا“.

وتواجه مؤسسة الرئاسة التونسية؛ انتقادات متصاعدة بسبب الغموض الذي رافق المحطات المهمة التي مرت بها منذ تولي سعيد رسميًا رئاسة الجمهورية في 23 أكتوبر / تشرين الثاني 2019.