مصرع ضابطين في تحطم طائرة حربية شرق الجزائر

أكدت وسائل إعلام محلية في الجزائر مقتل ضابطين عسكريين، ليل الاثنين/الثلاثاء، إثر سقوط طائرة حربية ببلدة عين الزيتون في ولاية أم البواقي شرقي البلاد.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية أي بيان بهذا الشان حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

و نشرت إذاعة أم البواقي الجهوية، خبرا عاجلا أكدت فيه وفاة عسكريين من طاقم الطائرة الحربية ونوعها ”سوخوي“.

وجرى تداول صور غير واضحة عن سقوط الطائرة الحربية، بمضمار التدريب العسكري بين ولايتي خنشلة وأم البواقي في الجهة الشرقية.

وقالت مصادر محلية إن عشرات من عربات الإسعاف التابعة لقوات الدفاع المدني، قد توجهت إلى موقع الحادثة دون أي تأكيد رسمي.