المغرب يقرر إجلاء مواطنين من منطقة ووهان الصينية

قال الديوان الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر الإثنين بإعادة مئة مواطن مغربي معظمهم من الطلاب من منطقة ووهان الصينية، التي توصف بأنها بؤرة تفشي فايروس كورونا الجديد.

وأعطى الملك أوامره أيضا باتخاذ التدابير اللازمة في المطارات والموانئ والمستشفيات لمنع وصول المرض.

ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب الذي بدأ الأسبوع الماضي في تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية لمنع انتشار الفايروس.

وأودى المرض الذي بدأ في مدينة ووهان بحياة 81 شخصا في الصين حتى الآن، وأصاب أكثر من 2800 شخص في أنحاء العالم، معظمهم في الصين.