الجيش الليبي: عملياتنا في أبو قرين استباقية ولا تعتبر خرقا لإطلاق النار

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن العمليات التي قامت بها القوات المسلحة، الأحد، في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

وبين المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، أن ”عملياتنا في منطقة أبو قرين، هي عمليات استباقية ورسالة للميليشيات، وجاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على وحدت القوات المسلحة المتمركزة غرب مدينة سرت“.

وأكد أن“هجوم اليوم هو ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة“.

وأوضح المسماري أن الرئيس التركي رجب أردوغان يقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، لافتاً إلى أن عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف.

واعتبر المسماري، تصريحات أردوغان الأخيرة خرقا لوقف إطلاق النار، واستفزازا للقوات المسلحة العربية الليبية، مشددا على أن ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب.