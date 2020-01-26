أردوغان: سأبحث مع الرئيس الجزائري تطورات الملف الليبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيبحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الملف الليبي وتطورات المنطقة.

وأضاف أن زيارته إلى الجزائر ”تكتسب أهمية أكبر؛ بوصفها الأولى بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في الـ 12 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي“.

وذكر أردوغان عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، أن بلاده ترتبط بروابط تاريخية مع الجزائر، وأنها ترغب في تطوير علاقاتها مع هذا البلد الأفريقي في جميع المجالات.

وحول الوضع السياسي الداخلي، اعتبر الرئيس التركي أن ”الجزائر نجحت في تجاوز مرحلة صعبة العام الماضي“، في إشارة إلى الحراك الشعبي المستمر منذ الـ22 من فبراير/شباط الماضي، والانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد المجيد تبون خلفا لعبد العزيز بوتفليقة.

وستشهد الزيارة -أيضا- انعقاد منتدى للأعمال في الجزائر، بمشاركة نحو 150 رجل أعمال تركيا يرافقون أردوغان، لتفعيل وإبرام اتفاقيات شراكة جديدة.

وفي وقت سابق قالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان يقوم بجولة أفريقية تقوده إلى الجزائر وغامبيا والسنغال لـ ”بحث العلاقات الثنائية بكافة جوانبها مع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع قادة الدول الثلاث“.