أردوغان يزور الجزائر في مستهل جولة أفريقية

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الجزائر في أول زيارة لرئيس دولة منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان يقوم بجولة أفريقية تقوده إلى الجزائر وغامبيا والسنغال لـ“بحث العلاقات الثنائية بكافة جوانبها مع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع قادة الدول الثلاث“.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن أردوغان وتبون سيبحثان ”مستجدات الأزمة الليبية“، مشيرةً إلى تحركات دبلوماسية قام بها الرئيسان على محاور متعددة بشأن الوضع في ليبيا.

وعلى نحوٍ مغاير، توقع سفير الجزائر بأنقرة مراد عجابي، أن تبحث زيارة أردوغان ”سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال العام الجاري؛ لأن الأرقام الحالية لا تليق بحجم التبادل التجاري بين البلدين الكبيرين“.

وقال السفير الجزائري في تصريحات إعلامية إن وفدا اقتصاديا رفيعا مكوّنًا من 150 رجل أعمال تركيا، سيرافقون أردوغان لتعزيز استثمارات تركية بـ 3.5 مليار دولار.