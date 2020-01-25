الجيش الليبي: إصابة 4 ”مرتزقة سوريين“ في طرابلس

أعلن الجيش الليبي، السبت، عن إصابة 4 مرتزقة سوريين في المعارك الجارية في العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش، بـ“وصول أربع حالات إصابتهم خطرة من المرتزقة السوريين إلى مستشفى غوط الشعال (وسط طرابلس)“.

وصول اربع حالات اصابتهم خطرة من المرتزقة السوريين الى مستشفى غوط الشعال التخصصي بعد هجومهم على تمركزات قواتنا المسلحة وسط حراسة مشدده وتكتم شديد . تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في السبت، ٢٥ يناير ٢٠٢٠

وأشار المركز، عبر صفحته على ”فيسبوك“ إلى أن العناصر المصابة وصلت إلى المستشفى، ”وسط حراسة مشددة وتكتم شديد“.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بمقتل 28 مسلحا من ”المرتزقة السوريين“، في العاصمة الليبية.

وفي السابق اعترف رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج ”ضمنيا“، بوجود مقاتلين سوريين ومرتزقة يقاتلون إلى جانب قواته في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.