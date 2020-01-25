الرئيس الجزائري يجري‎ حركة تغيير في سلك ولاة الجمهورية

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، تغييرات في سلك الولاة (المحافظين)، في أول قرار يمس مسؤولي الولايات منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في 12 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

وشملت حركة التغيير أكثر من 30 محافظة، جرى خلالها إنهاء مهام 20 واليًا، في حركة وصفها بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية بأنها ”جزئية“، ما يعني إمكانية إقالة ولاة آخرين في مرحلة لاحقة.

وتداولت وسائل إعلام محلية، البرقية الرئاسية على أنها ”بداية لتنفيذ تعهدات الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية“، على خلفية أن الولاة يملكون صلاحيات واسعة في إدارة الشأن المحلي.

وتضمن القرار إنهاء مهام سيف الإسلام لوح، شقيق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وهو الرجل القوي في منظومة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما تضمنت حركة التغيير، تعيين وزيرين بحكومة عبد المجيد تبون، التي لم يتجاوز عمرها 80 يومًا العام 2017، وهما يوسف شرفة الذي جرى نقله إلى ولاية الجزائر العاصمة، وساسي أحمد عبد الحفيظ بولاية قسنطينة، والذي تولى سابقًا وزارتي الإسكان والتجارة على التوالي.