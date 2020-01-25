تونس تفكك خلية متشددة خططت لـ“السيطرة على المساجد“

ضبطت السلطات الأمنية التونسية خلية متشددة شمال البلاد، كانت ”تخطط لاستقطاب الشباب والسيطرة على المساجد لبث خطاب ديني متطرف“.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمنية محليّة قولها: إن الجهات المختصة في محافظة بنزرت تلقت معلومات تفيد بتعمد مجموعة من العناصر المتطرفة استقطاب عناصر شبابية؛ بهدف السيطرة على المساجد في المحافظة، وعقد لقاءات سرية وصفتها بـ“المشبوهة”.

وأضافت أنّ قوات أمنية مشتركة نفّذت عملية مداهمة، واعتقلت 5 عناصر من الخلية، والاحتفاظ بهم من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم متشدد ومخالفة قانون المساجد.

وينص قانون المساجد في تونس على أن ”تتولى وزارة الشؤون الدينية تعيين الإطار الديني المشرف على كل مسجد، وتحديد الخطاب الديني المتبع في الخطب والدروس والمواعظ الدينية التي يتم تقديمها“، مع ضرورة تماشيها مع المذهب المالكي السائد في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت مؤخرا تفكيك 3 خلايا إرهابية في كل من محافظات القرين (غرب) وسوسة والمنستير (شرق)، وإيقاف قرابة 26 عنصرا.