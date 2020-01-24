السجن 19 عاما لمتورط في قتل سفير أمريكا بليبيا

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة أمريكية، الخميس، بالسجن 19 عاما لليبي عمره 47 عاما، قبضت عليه القوات الأمريكية الخاصة في ليبيا، وأُحضر إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، لضلوعه في الهجوم العام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي.

وحكم قاضي محكمة في واشنطن على مصطفى الإمام الذي دين بتهم الإرهاب وجرائم أخرى في حزيران/يونيو 2019، بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، بالسجن 19 عاما وستة أشهر.

وقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم 11 أيلول/سبتمبر 2012، على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي ومبنى لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) يجاورها.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن ”كل واحد منهم ضحوا بحياتهم في سبيل المثل الأمريكية“، مضيفا أن الحكم على الإمام ”يبعث برسالة قوية إلى أولئك الذين يحاولون ارتكاب مثل هذه الجريمة الشائنة“.

وقبضت القوات الأمريكية على الإمام في ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وأُحضر إلى الولايات المتحدة.

وقالت المدعية جيسي ليو في بيان إن ”الإمام لعب دورا مهما في الهجوم الإرهابي الذي دمر البعثة الأمريكية ومبنى سي آي إيه المجاور لها في بنغازي“.

وأضافت ليو أن ”الحكم الصادر اليوم هو تذكير بأن سلامة الأمريكيين – إن كان في الوطن أو في الخارج، مدنيون أو غير ذلك – ستكون دائما على رأس أولوياتنا“، وتابعت: ”من يرتكب عملا إرهابيا سنعثر عليه ونحضره أمام العدالة“.

وبحسب المدعين، فإن الإمام كان خلال الهجوم على القنصلية الأمريكية، على تواصل مع أحمد أبو ختالة، وهو ليبي آخر قبضت عليه القوات الأمريكية في 2014، وأُحضر أيضا إلى الولايات المتحدة.

وحكم على أبو ختالة في حزيران/يونيو 2018 بالسجن 22 عاما، لضلوعه في الهجوم.

وأثار مقتل ستيفنز عاصفة سياسية، زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لوزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون، التي أُخذ عليها التقصير في حماية الدبلوماسيين.

وقد أرخت هذه القضية بظلالها على حملتها للانتخابات الرئاسية العام 2016، والتي خسرت فيها أمام الرئيس دونالد ترامب.