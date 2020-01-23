نائب عن ”قلب تونس“: لن نسمح لأي طرف بإقصائنا من حكومة الفخفاخ (فيديو)‎

أكد النائب في البرلمان التونسي عن حزب ”قلب تونس“ أسامة الخليفي، الخميس، أنّ الحزب يرفض إقصاءه من مشاورات تشكيل الحكومة وكل ما من شأنه أن يحدّ من دوره السياسي بما يعكس وزنه على الساحة.

وقال الخليفي، في لقاء مع ”إرم نيوز“: ”نحن حزب صوّت له 450 ألف تونسي ونعتبر أننا مدافعون عن أصوات من انتخبنا، وأنّ أي دعوة لإقصائنا هي دعوة لإقصاء إرادة ناخبينا، ونحن لن نسمح بذلك ولن نسمح لأحد بإقصاء قلب تونس وإقصاء إرادة ناخبيه“.

وكان الخليفي يعلّق على الدعوات إلى استثناء حزب ”قلب تونس“ من مشاورات تشكيل الحكومة التي بدأت يوم الخميس بمشاركة طيف من الأحزاب السياسية، غاب عنها الحزب الذي يقوده رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.

وأكد الخليفي أن حزبه لا يرفض تكليف رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، وقال إنّه يتمنى له كل النجاح وإن ”التصويت على حكومته من عدمه تقرره مؤسسات الحزب وأساسا المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، بعد أن نرى طريقة تعامله وبرنامجه وتركيبة الحكومة كيف ستكون“، بحسب تعبيره.

وبخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات بحزب ”قلب تونس“ تنتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته وأداءه، قال الخليفي إن تلك التصريحات نقدية وليست متشنجة، ولها سياقها، ”ونحن ننتقد ما يجب انتقاده، وهذا متاح في الديمقراطية“، بحسب قوله.