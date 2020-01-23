الجزائر: لم نوجه دعوة لأي طرف ليبي لحضور اجتماع دول الجوار

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، إن بلاده لم توجه دعوة للأطراف الليبية للمشاركة في اجتماع دول الجوار الذي احتضنته بلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوقادوم في ختام اجتماع وزراء خارجية 6 دول من جوار ليبيا إلى جانب دولتي مالي وألمانيا.

وقال بوقادوم: ”لم نرسل أي دعوة لأي طرف ليبي للمشاركة بالاجتماع، ولو كانت لدينا نية لذلك لاستشرت زملائي وزراء الخارجية المشاركين في هذا اللقاء قبل ذلك“.

وكان مصدر دبلوماسي جزائري كشف صباح الخميس، أن الاجتماع يقتصر على دول جوار ليبيا، والأطراف الليبية غير معنية به.

ونفى المصدر ما تداولته وسائل إعلام حول دعوة الجزائر لوزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا محمد الطاهر سيالة، رفضه حضور اجتماع دول الجوار بالجزائر، بسبب دعوة نظيره في الحكومة المؤقتة.

من جهة أخرى، لمّح وزير الخارجية الجزائري إلى وجود تطورات بشأن عرض بلاده احتضان مؤتمر للحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين.

وقال ردا على سؤال بشأن القضية: ”سترون في قادم الأيام ما نأمله.. وهناك حسن نية للأشقاء الليبيين لاستئناف الحوار“.

والأربعاء، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء مع وسائل إعلام محلية، إنه متفائل بشأن وجود قبول للفرقاء الليبيين وأغلب الدول لطلب بلاده احتضان حوار لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.