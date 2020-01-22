موريتانيا.. توقيف مصور يشتبه بعلاقته بفيديوهات تهاجم الرئيس‎

قالت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة أوقفت مصورًا تلفزيونيًا يشتبه بعلاقته بفيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم رئيس البلاد، محمد ولد الغزواني.

وقال موقع الأخبار (خاص)، إن الشرطة أوقفت المصور والمخرج التلفزيوني، عبدو ولد تاج الدين، أثناء تغطيته أحد الأنشطة في العاصمة نواكشوط.

ولفت المصدر نفسه، إلى أن توقيف“ولد تاج الدين“، له علاقة بمقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، وحملت هجومًا على الرئيس ولد الغزواني، ومقربين منه.

وفي 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، أوقفت الشرطة الناشط، محمد عالي عبد العزيز (34 عامًا).

وقالت وزارة الداخلية، في 15 من الشهر نفسه، إن“الشخص الذي تم توقيفه، (في إشارة للناشط محمد عالي عبد العزيز)، يشتبه باستخدامه نظامًا معلوماتيًا لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن القدح في النسب، والتحريض على العنصرية والكراهية“.

وأوضحت أن السلطات تواصل القيام بالتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة.

وانتخب ولد الغزواني، في حزيران/ يونيو 2019، رئيسًا للبلاد خلفًا لمحمد ولد عبد العزيز.