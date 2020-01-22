الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس بالكامل (فيديو)

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل، خاصة مطار معيتيقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش ”أجل تفعيل قرار الحظر الجوي الذي يشمل مطار معيتيقة احترامًا للأصدقاء الروس والأشقاء العرب والمجتمع الدولي الذي سعى لإيجاد حل سلمي في طرابلس“.

وتابع أن ”مطار معيتيقة بدل أن يكون وسيلة لخدمة المواطن، أصبح قاعدة للجيش التركي، ووسيلة لجلب الإرهابيين، وحتى قوة الردع التي كانت تتولى الإشراف على الجانب العسكري صارت خارج هذا الأمر، وتولى ضباط أتراك تسيير الأمور“.

وحذر المسماري أي شركة طيران تحاول الوصول لمطار معيتيقة بأنه ”سيتم تدميرها مباشرة مهما كانت حمولتها“.

وطالب البعثة الأممية بضرورة نقل السجناء المتواجدين في قاعدة معيتيقة إلى مكان آمن؛ لأن القاعدة صارت هدفا عسكريا.

وأشار المسماري إلى أن الطائرة التركية المسيرة التي أسقطت اليوم ”تمثل الخرق رقم 100 الذي ارتكبته المليشيات مدعومة بالمرتزقة السوريين“.

وأوضح أن الاستطلاع اليومي الجوي في الجنوب الغربي اكتشف عدة محاولات لجلب مقاتلين من تنظيمي داعش والقاعدة من تركيا عبر مالي والنيجر ثم إلى مناطق ليبيا الجنوبية في مرزق وغدوة وسبها.