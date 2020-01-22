الجزائر تحتضن اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

تحتضن الجزائر، الخميس، اجتماعا إقليميا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، إضافة إلى مالي.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن ”هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي، والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة“.

وشدد البيان على أن حل الأزمة يجب أن يتم ”عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب، الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار“.

وتابع أن ”وزراء خارجية دول الجوار الليبي، سيستعرضون التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار“.