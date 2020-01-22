استنكار واسع لتعيين الغنوشي قيادية في“النهضة“ مستشارة له بالبرلمان

أثار تعيين القيادية في حركة النهضة الإسلامية محرزية العبدي، مستشارة لدى رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، موجة استنكار واسعة، ووُجّهت أصابع الاتهام للغنوشي، بتحويل البرلمان إلى مقر للنهضة.

وانتقد سياسيون وإعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني، تعيين العبيدي وعدد من قيادات الحركة في ديوان رئاسة البرلمان، وشددوا على ضرورة الوقوف في وجه هذه التعيينات والتصدي لها .

وكان الغنوشي قد واجه مؤخرا انتقادات لاذعة؛ بسبب تعيينه لنائب حركة النهضة في البرلمان السابق وابن شقيقته، الحبيب خضر، رئيسا لديوانه السياسي، إضافة إلى عدد من قيادات النهضة، مستشارين له في البرلمان .

واستنكر الناشط في المجتمع المدني جمال الزغلامي، استغلال الغنوشي لفترة انشغال الرأي العام التونسي بملف تشكيل الحكومة، وتعيين محرزية العبيدي مستشارة له .

وقال جمال الزغلامي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”بينما نحن منشغلون بالحكومة ورئيسها، الغنوشي يقتسم الغنيمة مع أتباعه، النهضة حزب الغنيمة “ .

بينما اعتبر الناشط السياسي محمد هرابي، أن ”تونس مرت من حكم الديكتاتورية إلى حكم الحاشية النهضاوية ”، مضيفا في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”من العائلة الحاكمة والدكتاتورية النوفمبرية إلى حكم الإمبراطورية والحاشية النهضاوية، وهذه هي الديمقراطية المزيفة والشعب التونسي مسكين، هو الذي يدفع الثمن ”.

فيما انتقد الناشط بالمجتمع المدني سالم عبيدي، ما أسماه ”جيش موظفين “ قام بتعيينهم راشد الغنوشي، وقال في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”راشد الغنوشي بعد تعيين حبيب خضر، رئيسا لمكتبه برتبة وزير، وتعيين 5 من أفراد عائلته وابنته وحتى مصور خاص له على نفقة الدولة من أفراد عائلته، اليوم يعين محرزية العبيدي مستشارة له، ضمن جيش الموظفين والمستشارين بمرتّبات خيالية على نفقة الدولة “ .

وفي السياق ذاته، استنكر الناشط بالمجتمع المدني هشام بوزقرو، تعيين العبيدي مستشارة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقال في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”تعيين محرزية العبيدي مستشارة لرئيس المجلس راشد الغنوشي مكلفة بالعلاقات الدولية، هنيئا لهم، لكن عليهم الاعتذار لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ”.