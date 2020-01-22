شيخ قبيلة: مستمرون بإغلاق حقول النفط حتى خروج تركيا من ليبيا

أكد قيادي في حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية اليوم الأربعاء، خروج تركيا من المشهد الليبي، كمقدمة لإعادة فتح وتصدير النفط .

وقال شيخ قبيلة إزوية السنوسي لحليق الزوي، القيادي في حراك إغلاق النفط لـ“إرم نيوز“ إن ”الحراك يطالب تركيا بسحب المرتزقة الذين جلبتهم، وإسقاط رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وإعادة النظر في إدارة مصرف ليبيا المركزي“.

وشدد الزوي على ما جاء في بيان القبائل الليبية في ميناء الزويتينه بشأن استمرار إقفال كل صمامات النفط الخام“، وحث العاملين في الحقول وموانئ تصدير النفط على ”البقاء في أماكن عملهم للمحافظة على الأصول والممتلكات الخاصة بها كل حسب موقعه“، مبينا أن ”الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب في طرابلس بعوائد النفط، وللمطالبة بإعادة مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي“.

وكانت واشنطن عبرت عن قلقها في بيان صدر عن سفارتها في ليبيا، الثلاثاء ، من استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية، قائلة إنه ”يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور“.

من ناحيته، أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن ”إغلاق النفط عمل شعبي لم يقم به الجيش“.