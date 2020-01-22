توقف الملاحة بمطار ”معيتيقة“ في طرابلس بعد تعرضه للقصف

أعلنت إدارة مطار ”معيتيقة“، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، في بيان لها، إن الملاحة الجوية بالمطار توقفت، يوم الأربعاء؛ بعد تعرضه لإطلاق ”قذائف عشوائية“.

وأضاف على موقعه الإلكتروني، أنه تم تحويل مسار طائرة قادمة من تونس إلى مطار مصراتة الدولي. وتقع مدينة مصراتة على مسافة حوالي 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة.

وكانت حركة الملاحة قد استؤنفت بمطار معيتيقة، في 14 من كانون الثاني يناير، بعد شهور من الإغلاق؛ في أعقاب ضربات جوية متكررة، جاءت ضمن حملة مستمرة منذ تسعة أشهر لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر؛ للسيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.