ليبيا.. السويحلي يهاجم حلفاءه من جماعة الإخوان

شن رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي هجوما على جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء، متهما الإخوان بالتغول في كواليس حكومة الوفاق.

وعبر تدوينة على صفحته الرسمية أشار السويحلي إلى أنه لم يكن يومًا عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين أو حزبهم ”العدالة والبناء“ ، مبينا أنه لم يتوقف عن انتقادهم علنا بسبب إعلاءهم لمصلحة الحزب على المصلحة الوطنية.

وتابع السويحلي بأن توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام المصلحيّة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء إلى حجمهم الحقيقي الذي لا يمثل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، وتحدى جماعة الاخوان أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا.

وطالب السويحلي جماعة الإخوان بنزع عباءتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي لطالما حاولوا اختزالها في حزبهم فقط، بينما الحقيقة هي أن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني رافض للإستبداد ، وفق تعبيره.

وحمَّل السويحلي حزب العدالة والبناء أوزار الحروب السابقة التي كلفتهم الكثير من الدماء والتضحيات بسبب إصرار الحزب على تصدّر المشهد السياسي للدولة رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله لذلك واستفادته من توقف العملية الانتخابية منذ 6 سنوات.

واتهم السويحلي جماعة الاخوان وحزب العدالة والبناء وخالد المشري بإقصائه من لجنة المفاوضات المرتقبة، وفق تمرير قاعدة إجرائية جديدة لم تكن موجودة من قبل ومُخالفة للنظام الداخلي تحت مُسمى تجميد العضوية.

وأشار السويحلي بأنه قبل بنتيجة انتخابات رئاسة المجلس في أبريل 2018 مع منافسه عضو الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء ”خالد المشري“ ولم يعترض برغم علمه بعدم نزاهة تلك الانتخابات التي دُفعت فيها الأموال وعُقدت فيها الصفقات المشبوهة، وفق تعبيره.

وأكد السويحلي بأنه اتخذ قرارًا لا رجعة فيه بمشروع وطني تشارك فيه جميع التيارات والشخصيات السياسية الوطنية يهدف إلى وضع حد لتغول حزب العدالة والبناء وإعادته لحجمه الحقيقي.