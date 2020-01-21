موقع عسكري يرصد طائرة نقلت شحنة ”مشبوهة“ من تركيا إلى مصراتة الليبية (صور)

قال موقع إيطالي متخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، اليوم الثلاثاء، إنه رصد طائرة تحمل ”شحنة مشبوهة“ أقلعت من إسطنبول وهبطت في مدينة مصراتة الليبية.

وأشار موقع ”ميليتاري رادار“ الإيطالي، إلى أن طائرة من طرازAerotranscargo Boeing 747-412F قامت برحلة وصفها بـ“المشبوهة“، أمس الإثنين، بين تركيا وليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد جرى رصد طائرات تركية تتردد على مصراتة في مرات غير مجدولة على خريطة الرحلات المدنية، ويحيط الغموض بشأن الشحنات التي تنقلها إلى المطار الذي تسيطر عليه ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق التي تقاتل الجيش الليبي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن الطائرة غادرت مدينة إسطنبول التركية حوالي الساعة 14:34 بتوقيت وسط أوروبا، متوجهة إلى مصراتة الليبية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتابع أن الطائرة غادرت مصراتة في طريقها إلى مدينة طرابزون التركية في الساعة 19:08 بتوقيت وسط أوروبا.

وعقب الموقع بالقول: ”لا نعرف ما الذي حملته الطائرة إلى ليبيا، لكن يُعتقد أن هذه الرحلة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة“.

واتهم الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تركيا بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، ومواصلة جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ أبريل/نيسان الماضي، معركة لتحرير العاصمة طرابلس من ميليشيات مسلحة، متحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.