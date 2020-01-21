الجزائر وفرنسا تتفقان على تفعيل آليات التعاون الاقتصادي

قررت الجزائر وفرنسا، الثلاثاء، تفعيل آليات التعاون الاقتصادي؛ وذلك بعد توتر في العلاقات.

جاء ذلك، خلال مباحثات في العاصمة الجزائرية، بين وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل البلاد اليوم الثلاثاء.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا؛ عقب تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم؛ إثر حراك شعبي.

واتفق البلدان على عقد اجتماع للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين رئيسي الحكومتين، وجرى الاتفاق على استعادة التعاون الاقتصادي من خلال عقد اجتماعات دورية لوزراء الخارجية والاقتصاد.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن ”وزيرها صبري بوقادوم، بحث مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وأفادت الوزارة بأن الطرفين ”ناقشا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي“.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير خارجية فرنسا، في وقت لاحق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى، يوم الأحد، نظيره الجزائري، على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.