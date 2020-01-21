تفاصيل مقتل ”مرتزقة سوريين“ في معارك طرابلس الليبية

كشف مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تفاصيل عن المعارك التي قتل فيها عدد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، والذين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إرم نيوز بأن عددهم 28 قتيلاً.

وقال النقيب عبد السلام جبريل إن ”مجموعة تتكون من نحو 30 عنصرًا مسلحًا أغلبهم من المرتزقة السوريين هاجموا تمركزات للجيش بمحور الهضبة وقامت قوات الجيش بالتعامل معهم وتكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة تمثلت في 12 قتيلاً و9 جرحى تم نقلهم لمستشفى الهضبة“.

وبين عبد السلام، في تصريحاته لإرم نيوز، أن ”ضربة جوية شنها الجيش فجر اليوم ضد أحد الأرتال التي تحركت من مدينة مصراته باتجاه سرت وهي منطقة لا تشملها الهدنة أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا بينهم عدد كبير من المرتزقة السوريين وكان يستهدف التوجه إلى سرت لمهاجمة قوات الجيش على تخوم المدينة“.

وأوضح عبد السلام بأن عددا منهم تم القبض عليه ومن التحقيقات المبدئية أكد بعض عناصر المليشيات بأن عدة عناصر يقومون بإصابة أنفسهم بأعيرة نارية في أماكن محددة من أجسادهم لأجل العودة إلى تركيا للعلاج.

وبحسب المصدر، فإن الأسرى من هذه العناصر أكدوا بأنهم يتركون في المحاور بدون دليل وأن كثير منهم وقعوا في كمائن الجيش الليبي بكل سهولة وأنهم زودوا بمعلومات مغلوطة عن مدى قوة الجيش الليبي وتسلحيه من قبل من تعاقد معهم للقتال في ليبيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، اليوم الثلاثاء، بمقتل 28 مسلحًا من ”المرتزقة السوريين“، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“: ”علمنا بشكل قطعي بمقتل 28 مسلحًا من المرتزقة السوريين في معارك العاصمة الليبية طرابلس“.