خبراء أممّيون: لا دليل على وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا

المصدر: أ ف ب

أكّدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين أنّها لم تجد ”أدلّة موثوقاً بها“ تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر ”قوات الدعم السريع“، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الجيش الليبي في الهجوم الذي يشنّه لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

لكنّ مجوعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير نشر الإثنين هذه الادّعاءات.

وإذ قال التقرير إنّ ”المجموعة ليست لديها أيّ دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا“، أكّد في الوقت نفسه أنّ الكثير من المقاتلين العرب المتحدّرين من دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق منذ 2003 في حرب أهلية، ومن تشاد المجاورة يقاتلون في ليبيا كأفراد ”مرتزقة“.