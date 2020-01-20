تونس.. تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة

قرر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، تكليف وزير المالية الأسبق، إلياس الفخفاخ، برئاسة الحكومة التونسية الجديدة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان: إن سعيد كلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء ذلك بعد انقضاء المهلة الدستورية المخصصة للتشاور حول اختيار ما يسميه الدستور التونسي ”الشخصية الأقدر“ لتولي هذا المنصب، وبعد ساعات من لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع عدد من الفاعلين السياسيين، من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 49 عاما وهو قيادي بحزب التكتل وكان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.

وكانت الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية قدمت لرئيس الجمهورية قائمة من المرشحين تضم وزراء سابقين ودبلوماسيين ومرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، ويتيح الدستور التونسي في الفقرة الثانية من الفصل 89 لرئيس الجمهورية ”اختيار الشخصية الأقدر“ من بين الشخصيات المقترحة.

وسيكون أمام الفخفاخ شهر واحد لإجراء مشاورات مع مختلف القوى السياسية؛ من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عشرة أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان وحصولها على 72 صوتا مؤيدا فحسب، في حين تحتاج الحكومة لنيل الثقة إلى 109 أصوات على الأقل.