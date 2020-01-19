عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد الوزير، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات ”وام“، يوم الأحد، بألمانيا، لاستضافتها مؤتمر برلين، سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا ”اتفقوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع‎، وتوافقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل“.‎

وأضافت أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ”كانا هنا في برلين، لكنهما لم يكونا جزءًا من المؤتمر، ونتوقع منهما الالتزام بما تم الاتفاق عليه‎“.

وتابعت:“تم تقديم أسماء لتشكيل اللجنة العسكرية (5+5) لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل“.