لافروف: مؤتمر برلين فشل في بدء ”حوار جدي“ بشأن الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن طرفي النزاع في ليبيا ”لم ينجحا في بدء حوار جدي“ خلال المؤتمر الدولي الذي عقد، اليوم الأحد، في برلين.

وأضاف لافروف للصحفيين في مطار برلين:“كان المؤتمر مفيدًا جدًا (…) لكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم“.

وبين أن المجتمعين في المؤتمر“اتفقوا على تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وطالبوا بضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي“.

وتابع أن ”طرفي الصراع في ليبيا حققا تقدمًا بسيطًا عن الاجتماع الذي جرى في موسكو في 13 يناير، واتفقا على أن يشارك كل طرف بخمسة ممثلين في لجنة عسكرية يتم تشكيلها بموجب مبادرة للأمم المتحدة“.