المغرب يستغرب عدم دعوته لمؤتمر برلين حول ليبيا‎

عبر المغرب عن استغرابه لعدم دعوته للمشاركة في مؤتمر برلين المتوقع انعقاده الأحد، حول ليبيا، حسب وزارة الخارجية المغربية.

وقالت الوزارة، إن ”المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية“.

ولفت البيان إلى أن ”المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع“.

وتستضيف برلين الأحد مؤتمرا حول ليبيا، من المقرر أن تشارك فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما يحضر المؤتمر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق“ الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج.

وتشارك في المؤتمر أيضا، 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، في حين لم تُدع كل من قطر والمغرب واليونان إلى المؤتمر رغم اهتمامها بالملف الليبي.

وقد أعلنت تونس، أنها لن تشارك في المؤتمر، نظرا لتلقيها دعوة الحضور في وقت متأخر.