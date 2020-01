محمد بن زايد يبحث مع ميركل استعدادات ”مؤتمر برلين“ (صور)

التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين.

وناقش الطرفان، وفق تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى ”تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا“.

وتابع: ”نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق (مؤتمر برلين) تطلعات الشعب الليبي الشقيق“.

وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلى جانب زعماء تركيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، الأحد، في مؤتمر للسلام في ليبيا.

والهدف الرئيسي للمؤتمر الدولي هو تثبيت الهدنة، ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا خاصة عبر الدعم العسكري.

I met German Chancellor Angela Merkel in Berlin. We discussed deepening our strategic ties, strengthening Middle East stability and supporting efforts to establish peace in Libya. We hope stability and peace prevail in Libya and the Berlin Conference fulfills Libyan aspirations. pic.twitter.com/FXql8vlB3q

