الرباط: 5 دول إفريقية افتتحت قنصليات بإقليم الصحراء

أفاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة، بأن 5 دول إفريقية افتتحت قنصليات بإقليم الصحراء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوريطة عقب مباحثات أجراها مع نظيره الغابوني، آلان كلود بيلي باي نزي، بمناسبة افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون بالعيون (إقليم الصحراء)، حسب بيان للوزارة.

وقال بوريطة إن ”قنصلية الغابون تعد ثالث ممثلية دبلوماسية بالعيون بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي افتتحت يونيو /حزيران الماضي، وقنصلية جمهورية جزر القمر التي شرعت في تقديم خدماتها شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم“.

ولفت إلى أن ”مدينة الداخلة بالإقليم تحتضن قنصليتين عامتين لكل من غامبيا وغينيا“.