البرلمان القبرصي: إرسال تركيا أسلحة وقوات إلى طرابلس يقوض السلام في البحر المتوسط

دان البرلمان القبرصي بالإجماع، اليوم الجمعة، إرسال تركيا أسلحة وقوات إلى العاصمة الليبية طرابلس.

واعتبر البرلمان، في بيان، إرسال تركيا أسلحة ومقاتلين إلى طرابلس الليبية، باعتباره ينتهك الحظر الأممي المفروض على ليبيا.

ودعا الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ الحظر الذي فرضه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، وخصوصًا الأسلحة التركية.

وطالب البرلمان القبرصي بفرض عقوبات ”حيثما كان ذلك ضروريًا، على الأقل في إطار الاتحاد الأوروبي“.

وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد الجديد للعدوان والإجراءات التركية، كما أعرب عن تضامنه مع اليونان ومصر، الدولتين الأكثر تضررًا من مذكرات التفاهم التي وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، مؤكدًا أن مذكرات التفاهم هذه غير قانونية.

وقال إنه ”يلاحظ انتهاك تركيا الصارخ للقانون الدولي وقانون البحار، ويدين عمليات البيع الأخيرة للأسلحة التركية لميليشيا حكومة فايز السراج“، مشيرًا إلى أن ”هذه الخطوة التركية الأخيرة تقوض الأمن والسلام والاستقرار في منطقة البحر المتوسط برمتها“.

ودعا البرلمان الحكومة القبرصية إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي.