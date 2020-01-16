حفتر يبلغ ألمانيا موافقته على حضور مؤتمر برلين

وافق قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على المشاركة في مؤتمر برلين، بشأن التسوية في ليبيا، المنوي عقده يوم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أعلن كذلك مشاركته رسميا في المؤتمر، خلال اجتماعه بعدد من القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية.

#عاجل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعلن مشاركته رسميا بمؤتمر برلين خلال اجتماعه بعدد من القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية#ليبيا #طرابلس.. pic.twitter.com/smTmJckQsI — Almanara Libya (@AlmanaraMedia) January 16, 2020

وقالت وكالة ”YOURMEDIA AGENCY“ الألمانية على حسابها بموقع ”تويتر“، إن حفتر أبلغ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي يزور بنغازي حاليا، موافقته على المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

#libya #haftar #tripolis #Maas #BerlinConference Achtungserfolg für Heiko Maas: Der deutsche Außenminister hat heute bei seinem Blitzbesuch in Libyen von Haftar die Zusage erhalten, dass der General am Sonntag nach Berlin kommt. Fehlt nur noch Sarraj oder? pic.twitter.com/QXXDq7e8Ba — YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) January 16, 2020

والتقى ماس الذي وصل إلى بنغازي صباح اليوم الخميس، المشير حفتر؛ لتسليمه دعوة لحضور مؤتمر برلين، ولبحث دفع جهود ضمان استمرار وقف إطلاق النار المضطرب إلى الأمام.

وتأتي زيارة هاس عقب يومين من فشل التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي جرى في موسكو بين الفرقاء الليبيين.

وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلى جانب زعماء تركيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، يوم الأحد المقبل، في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا.

وأكد ماس قبل مغادرته إلى بنغازي، أنه سيتحدث إلى حفتر نيابة عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قائلا: ”رسالتنا واضحة، لا يمكن كسب هذا الصراع عسكريا من قبل أي شخص“.

وعلى صعيد متصل، أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيحضر مؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين، يوم الأحد؛ لمناقشة الصراع الليبي.

كما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن جونسون سيحضر مؤتمر ليبيا في برلين، يوم الأحد المقبل.