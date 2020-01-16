رئيس الوزراء الإيطالي يبحث في الجزائر مستجدات الأزمة الليبية

يجري رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، اليوم الخميس، مباحثات مع المسؤولين الجزائريين بشأن الوضع المتأزم في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن زيارة المسؤول الإيطالي ”تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وأضاف البيان ”الدبلوماسية الجزائرية تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين، وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة“.

وأوضح البيان أن الجهود الدبلوماسية الجزائرية ”ساهمت بوقف إطلاق النار“، في إشارة إلى استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ثم استقبال وفد ليبي مقرب من المشير خليفة حفتر، علاوة على مباحثات جزائرية مع وزراء خارجية مصر وتركيا وإيطاليا.

إلى ذلك، يبحث رئيس الوزراء الإيطالي في الجزائر ”الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، لا سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي الرفيع المستوى، المرتقب انعقادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة“.