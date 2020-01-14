رئيس البرلمان الليبي يعلن انهيار الهدنة في طرابلس

أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال لتحريرها من الميليشيات المسلحة.

وقال صالح خلال تصريحات صحفية إن“الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احترامًا لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وأضاف صالح أن التدخل التركي في ليبيا ودعمه الميليشيات المسلحة، تسبب بزعزعة الأمن و تأخير حسم معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وفي وقت سابق قال عبد اللطيف شنر، البرلماني المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن السياسات التي دعمتها تركيا حولت ليبيا إلى ”بلد ممزق“.

وأشار القيادي السابق في الحزب الحاكم، والمنتمي حاليًا لحزب الشعب الجمهوري، إلى إن“سياسة تركيا في ليبيا التي تعتبر أنقرة أنها (نجاح دبلوماسي) هي في الحقيقة (فشل كامل)“.

وتعليقًا على التدخلات التركية الأخيرة، تابع:“الجميع يسعى إلى نهب ثروات ليبيا“، مشيرًا إلى ما جرى تداوله عن ”منح المجموعات التي تنقلها تركيا من سوريا إلى ليبيا رواتب معينة، وجنسية تركية، وجواز سفر“.

وتطرق شنر للحديث عن مشروع قناة إسطنبول التي يبدو أردوغان مصممًا على تنفيذها على الرغم من عدم توافر التمويل لهذا المشروع الضخم، وأشار إلى أن إصرار أردوغان قد لا يكون حقيقيًا، مستدركًا:“لكن إذا حاولوا القيام بذلك فهذا يعني عملية سرقة كبيرة وتخريبًا للبيئة“.